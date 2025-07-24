До 31 июля ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет

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До конца июля на военный учет призывников берутся граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

Вышеупомянутые лица берутся на военный учет с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Отмечаем, что взятие граждан Украины на военный учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", - говорится в сообщении.

Взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.

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