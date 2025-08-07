Стало відомо, чому вчителі не можуть оформити відстрочку від мобілізації через Резерв+

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Оформити відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+ для учителів наразі технічно неможливо

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Як зазначили у відомстві, у застосунку Резерв+ наразі доступна функція оформлення відстрочки для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Водночас у Міносвіти наголосили, що відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочку через застосунок Резерв+ для них наразі технічно неможливо.

Як повідомлялось, Резерв+ розширив перелік відстрочок від мобілізації. За даними розробників, новий функціонал у застосунку Резерв+ мав допомогти працівникам освіти швидко оформити відстрочку від мобілізації.