В Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами"
Українські розробники показали новий дрон-перехоплювач для боротьби з "Шахедами"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Мілітарний".
За даними розробників, новий безпілотник здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі дрони перед їх наближенням до об’єктів інфраструктури чи населених пунктів.
У конструкції українського дрона враховано особливості тактики застосування "Шахедів", що підвищує ефективність їх перехоплення в складних умовах, зокрема в темну пору доби.
Як повідомлялось, 2 серпня українські безпілотники масовано атакували РФ. Першою ціллю українських БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ". Друга ціль - завод "Електроприлад" у місті Пенза.
