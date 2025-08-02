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02 августа 2025, 12:35

Украинские беспилотники массированно атаковали РФ

02 августа 2025, 12:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 2 августа дроны СБУ атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Дроны СБУ поразили аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор"", - говорится в сообщении.

Первой целью украинских БПЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", атакующих Украину.

Вторая цель – завод "Электроприбор" в городе Пенза. На предприятии производится оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что атомные субмарины , которые он приказал передислоцировать из-за угроз Медведева, уже приблизились к РФ.

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