Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на закупку продуктов для ВСУ в марте-декабре 2022 года

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

По данным следствия, к схеме причастен экс-руководитель одного из департаментов Минобороны. Находясь на должности, он весной 2022 года заключил договор с частной компанией на оптовую закупку и поставку продовольствия для военных.

При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее снабжения выросла на 221%.

По данным следствия, чиновник Минобороны не проверил обоснованность сумм и не согласовал контракт с профильными подразделениями, что привело к значительным бюджетным убыткам.

Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Экс-чиновнику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах).

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование для привлечения к ответственности всех причастных продолжается.

Напомним, в Киевской области разоблачили схему хищения на закупке дронов для ВСУ на 2 млн грн. Организатором сделки стал начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей в области.