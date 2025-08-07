Завтра в Украине будет царить солнечная и сухая погода

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 8 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Температура воздуха без особых изменений.

"В течение дня в большинстве областей Украины +24…+29, на юге и юго-востоке +29…+33 градуса", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра без осадков. Температура воздуха около +25 градусов.

Как сообщалось, 7 и 8 августа в южных регионах, а также Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.