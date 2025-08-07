Завтра в Украине будет царить солнечная и сухая погода
В пятницу, 8 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
Температура воздуха без особых изменений.
"В течение дня в большинстве областей Украины +24…+29, на юге и юго-востоке +29…+33 градуса", – говорится в сообщении.
В Киеве завтра без осадков. Температура воздуха около +25 градусов.
Как сообщалось, 7 и 8 августа в южных регионах, а также Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Продолжаем жить в этих переговорных качелях
07 августа 2025, 20:15"Никто никого не информировал до реализации": руководитель САП Клименко рассказал об обысках в Нацгвардии
07 августа 2025, 19:55Инспекторы Закарпатской таможни планировали "помочь" уклонисту в бегстве за взятку
07 августа 2025, 19:35В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
07 августа 2025, 19:09На Полтавщине маленький ребенок выпал из окна
07 августа 2025, 18:55В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
07 августа 2025, 18:11Харьковская область присоединяется к государственной программе компенсации процентов по кредитам на энергоэффективность
07 августа 2025, 18:01В Закарпатье задержали группу, которая пыталась переправить людей в Румынию горным маршрутом
07 августа 2025, 17:35В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства пытки подростка
07 августа 2025, 17:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
