Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату

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В четверг, 7 августа, жара в Украине ослабнет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 7 августа в Украине практически повсюду будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха:

на западе +20…+24,

на севере +22…+26,

в центре +24…+29,

на востоке +26…+32,

на юге +30…+33 градуса.

В Киеве в четверг будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса.

Напомним, в среду, 6 августа, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Объявлен I уровень опасности (желтый). В некоторых районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с.