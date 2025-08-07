Фото: иллюстративное

В ближайшие дни в Украине ожидаются геомагнитные бури, которые могут сказаться не только на технике, но и на здоровье людей

Об этом сообщает Meteoagent, передает RegioNews.

В пятницу, 8 августа над территорией Украины ожидается мощная магнитная буря с индексом Kp=6. Такой показатель соответствует "красному" уровню геомагнитной активности, который может сохраняться по меньшей мере в течение двух суток.

Специалисты предупреждают, что геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет хронические диагнозы или подвержен метеочувствительности. В такие периоды возможны головные боли, раздражительность, нарушение сна, снижение работоспособности и колебания артериального давления.

Медики советуют в дни магнитных бурь избегать физической перегрузки, больше отдыхать и пить достаточно воды. По возможности следует ограничить пребывание на солнце и соблюдать стабильный режим дня. При ухудшении самочувствия рекомендуют не медлить с медицинской консультацией.

