12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 13:50

Завтра в Украине начнется мощная магнитная буря: "красный" уровень будет держаться два дня

07 августа 2025, 13:50
Фото: иллюстративное
В ближайшие дни в Украине ожидаются геомагнитные бури, которые могут сказаться не только на технике, но и на здоровье людей

Об этом сообщает Meteoagent, передает RegioNews.

В пятницу, 8 августа над территорией Украины ожидается мощная магнитная буря с индексом Kp=6. Такой показатель соответствует "красному" уровню геомагнитной активности, который может сохраняться по меньшей мере в течение двух суток.

Специалисты предупреждают, что геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет хронические диагнозы или подвержен метеочувствительности. В такие периоды возможны головные боли, раздражительность, нарушение сна, снижение работоспособности и колебания артериального давления.

Медики советуют в дни магнитных бурь избегать физической перегрузки, больше отдыхать и пить достаточно воды. По возможности следует ограничить пребывание на солнце и соблюдать стабильный режим дня. При ухудшении самочувствия рекомендуют не медлить с медицинской консультацией.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине экологи обеспокоены резким исчезновением одной из самых распространенных птиц. Орнитологи полагают, что причина такого явления связана с деятельностью человека.

