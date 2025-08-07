Завтра в Україні пануватиме сонячна та суха погода
У п'ятницю, 8 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
Температура повітря буде без особливих змін.
"Протягом дня в більшості областей України +24…+29, на півдні та південному сході +29…+33 градуси", - йдеться у повідомленні.
У Києві завтра без опадів. Температура повітря близько +25 градусів.
Як повідомлялось, 7 та 8 серпня у південних регіонах, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
