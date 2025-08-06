Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

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В среду, 6 августа, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Объявлен I уровень опасности (желтый)

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ночью грозы ожидаются в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях, а днем - в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В некоторых районах возможны град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут повлечь затруднения в работе энергетических предприятий, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Напомним, по прогнозам синоптикини Наталки Диденко, в среду, 6 августа, на юге Украины усилится жара. Там в течение дня ожидается +33…+37 градусов. В восточных областях воздух прогреется до +29…+33.