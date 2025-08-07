В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
7–8 августа в южных регионах, а также Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
В субботу, 9 августа, к списку присоединятся Львовская, Волынская и Черновицкая области.
Граждан призывают быть особенно осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, не разводить костры в лесах и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы без присмотра.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 7 августа в Украине практически повсюду будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха.
06 августа 2025
