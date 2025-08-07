фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

Про це повідомив очільник країни Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Україна та Німеччина мають спільне бачення щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни на умовах достойного миру. Глава держави підкреслив, що "параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".

Президент наголосив, що війна триває саме на європейській території, а Україна є її невід’ємною частиною. У цьому контексті він зазначив, що наша держава вже перебуває у процесі переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

"Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що сторони скоординували позиції щодо безпекових питань і домовилися продовжити діалог. Крім того, ініційовано онлайн-зустріч безпекових радників за участю України, країн Європи та Сполучених Штатів для подальшого узгодження підходів до врегулювання конфлікту.

Окремо президент згадав про підготовку потенційних мирних форматів за участі лідерів різних країн. За його словами, наразі обговорюються два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, президенти України та США провели телефонну розмову, під час якої обговорювали важливі питання безпеки. За словами Зеленського, Росія демонструє більшу готовність до припинення вогню.