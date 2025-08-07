12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 14:13

Час завершувати війну, дякую всім, хто допомагає, - Зеленський

07 серпня 2025, 14:13
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем

Про це повідомив очільник країни Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Україна та Німеччина мають спільне бачення щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни на умовах достойного миру. Глава держави підкреслив, що "параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".

Президент наголосив, що війна триває саме на європейській території, а Україна є її невід’ємною частиною. У цьому контексті він зазначив, що наша держава вже перебуває у процесі переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

"Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що сторони скоординували позиції щодо безпекових питань і домовилися продовжити діалог. Крім того, ініційовано онлайн-зустріч безпекових радників за участю України, країн Європи та Сполучених Штатів для подальшого узгодження підходів до врегулювання конфлікту.

Окремо президент згадав про підготовку потенційних мирних форматів за участі лідерів різних країн. За його словами, наразі обговорюються два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, президенти України та США провели телефонну розмову, під час якої обговорювали важливі питання безпеки. За словами Зеленського, Росія демонструє більшу готовність до припинення вогню.

війна Володимир Зеленський перемовини Володимир Путін мирний план
Удар по логістиці ворога: уражено НПЗ у Краснодарському краї
07 серпня 2025, 13:48
Нове партнерство зі США: Харківщина розширює міжнародну співпрацю
07 серпня 2025, 13:26
У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА
07 серпня 2025, 11:22
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки
07 серпня 2025, 15:41
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу
07 серпня 2025, 15:24
Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним
07 серпня 2025, 15:16
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
07 серпня 2025, 14:59
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
Обережно: фейкові судові повістки з вірусами надходять українцям на пошту
07 серпня 2025, 14:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
