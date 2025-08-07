12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 13:50

Завтра в Україні почнеться потужна магнітна буря: "червоний" рівень триматиметься два дні

07 серпня 2025, 13:50
Фото: ілюстративне
Найближчими днями в Україні очікуються геомагнітні збурення, які можуть позначитися не лише на техніці, а й на здоров’ї людей

Про це повідомляє Meteoagent, передає RegioNews.

У п’ятницю, 8 серпня, над територією України очікується потужна магнітна буря з індексом Kp=6. Такий показник відповідає "червоному" рівню геомагнітної активності, що може зберігатися щонайменше протягом двох діб.

Фахівці попереджають, що геомагнітні збурення можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, має хронічні діагнози або схильний до метеочутливості. У такі періоди можливі головний біль, дратівливість, порушення сну, зниження працездатності та коливання артеріального тиску.

Медики радять у дні магнітних бур уникати фізичного перевантаження, більше відпочивати та пити достатньо води. За можливості варто обмежити перебування на сонці та дотримуватися стабільного режиму дня. У разі погіршення самопочуття рекомендують не зволікати з медичною консультацією.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині екологи занепокоєні різким зникненням одного з найпоширеніших птахів. Орнітологи вважають, що причина такого явища пов’язана з діяльністю людини.

