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06 августа 2025, 20:24

В Днепропетровской области исчезают воробьи: экологи назвали главную причину

06 августа 2025, 20:24
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Фото: иллюстративное
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В Днепропетровской области специалисты фиксируют стремительное сокращение численности воробья домового - птицы, которая до недавнего времени была привычным обитателем как городов, так и сельской местности

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

По словам орнитологов, основной причиной этого явления является массовое использование химикатов в сельском хозяйстве.

Пестициды и гербициды, которыми аграрии обрабатывают поля, уничтожают насекомых, являющихся основным источником пищи для воробьев в период выкармливания птенцов. Без доступа к естественной кормовой базе популяция птиц не может восстанавливаться естественным путем. Кроме того, эти химические вещества влияют не только на целевые виды вредителей, но и на всю пищевую сеть - от насекомых до птиц, которые ими питаются.

Птицы постепенно исчезают из сельской местности области

Уменьшение численности воробьев может иметь серьезные последствия для экологического баланса. Эти птицы помогают контролировать количество вредных насекомых, в частности тлей, саранчи и жуков, а также поедают семена сорняков. Их исчезновение может привести к неконтролируемому размножению вредителей, что в свою очередь вызовет необходимость в дальнейшем использовании агрохимикатов. Таким образом, образуется замкнутый круг, который вредит и природе, и урожаям.

Уменьшение популяции воробьев чревато экосистемным балансом

Дополнительным фактором сокращения популяции является урбанизация. Уменьшение зеленых зон, снос старых зданий и новое строительство без возможностей для гнездования приводят к потере среды обитания для птиц.

Экологи отмечают: в регионе в настоящее время не действуют никакие государственные или муниципальные программы по защите этого вида. Для стабилизации ситуации необходимо комплексное вмешательство - уменьшение использования химикатов, сохранение биоразнообразия и создание благоприятных условий для восстановления птичьих популяций.

Напомним, в Киевской области ранее спасли орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. Вечером в Обуховском районе двое парней заметили большую птицу, которая не могла подняться в воздух.

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Днепропетровская область птица экология агрохимикаты сельское хозяйство пестициды
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