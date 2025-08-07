Из-за непогоды без света – 186 населенных пунктов в 9 областях

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине полностью или частично обесточены 186 населенных пунктов в девяти областях

Об этом сообщило Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Ожидается, что заживление завершится к концу суток.

В компании добавили, что общее потребление электроэнергии снизилось на 6,4% по сравнению с предыдущим днем. Это связано с понижением температуры воздуха.

Из-за нагрузки на систему рекомендуется перенести использование мощных приборов на дневное время с 10:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

Напомним, стихия, накрывшая Киев 6 августа, привела к серьезным последствиям в разных районах города. Некоторые улицы превратились в реки, а в общественном транспорте пассажиры оказались по пояс в воде.