Из-за непогоды без света – 186 населенных пунктов в 9 областях
Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине полностью или частично обесточены 186 населенных пунктов в девяти областях
Об этом сообщило Укрэнерго, передает RegioNews.
Отмечается, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Ожидается, что заживление завершится к концу суток.
В компании добавили, что общее потребление электроэнергии снизилось на 6,4% по сравнению с предыдущим днем. Это связано с понижением температуры воздуха.
Из-за нагрузки на систему рекомендуется перенести использование мощных приборов на дневное время с 10:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.
Напомним, стихия, накрывшая Киев 6 августа, привела к серьезным последствиям в разных районах города. Некоторые улицы превратились в реки, а в общественном транспорте пассажиры оказались по пояс в воде.