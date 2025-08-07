Фото: Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну операцію з ліквідації нових каналів уникнення мобілізації у трьох регіонах - на заході, півночі та в центрі країни

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У межах спецзаходів правоохоронці затримали сімох осіб, які організовували незаконне переправлення чоловіків за кордон або виготовляли фіктивні документи для звільнення від військового обов’язку. За такі "послуги" зловмисники вимагали від 5 до 11 тисяч доларів США.

На Закарпатті викрили мешканця Києва, який за гроші перевозив ухилянтів до кордону під виглядом пацієнтів швидкої допомоги. Для прикриття він обладнав свій мікроавтобус проблисковими маячками, медичними наліпками та спецсигналами, намагаючись проїжджати блокпости без перевірок. Також у Рахівському районі затримали 58-річного чоловіка з кримінальним минулим, який вказував військовозобов’язаним нелегальні маршрути втечі до країн Євросоюзу. Один із варіантів передбачав перетин річки Тиса на прикордонній ділянці.

На Черкащині у поле зору правоохоронців потрапив мешканець Звенигородського району. Він організовував оформлення підроблених медичних довідок, що підтверджували інвалідність дітей військовозобов’язаних. Такі документи давали підстави для виїзду за межі України. Для реалізації схеми чоловік використовував особисті контакти серед медичних працівників. Водночас у Прилуках, що на Чернігівщині, затримано чотирьох осіб, які через месенджери передавали інформацію про розташування мобільних блокпостів ТЦК та позиції Сил оборони.

СБУ провела спецоперацію у кількох регіонах

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через кордон, перешкоджання роботі Збройних сил у воєнний час та зловживання впливом. Усіх фігурантів взято під варту. У разі доведення провини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано сімох організаторів незаконних схем

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався дати хабар прикордоннику. За даними слідства, йдеться про спробу незаконного перетину кордону в напрямку Молдови.