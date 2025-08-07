12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 13:32

До $11 тисяч: викрито нові схеми втечі від мобілізації, затримано сімох організаторів

07 серпня 2025, 13:32
Читайте также на русском языке
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну операцію з ліквідації нових каналів уникнення мобілізації у трьох регіонах - на заході, півночі та в центрі країни

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У межах спецзаходів правоохоронці затримали сімох осіб, які організовували незаконне переправлення чоловіків за кордон або виготовляли фіктивні документи для звільнення від військового обов’язку. За такі "послуги" зловмисники вимагали від 5 до 11 тисяч доларів США.

На Закарпатті викрили мешканця Києва, який за гроші перевозив ухилянтів до кордону під виглядом пацієнтів швидкої допомоги. Для прикриття він обладнав свій мікроавтобус проблисковими маячками, медичними наліпками та спецсигналами, намагаючись проїжджати блокпости без перевірок. Також у Рахівському районі затримали 58-річного чоловіка з кримінальним минулим, який вказував військовозобов’язаним нелегальні маршрути втечі до країн Євросоюзу. Один із варіантів передбачав перетин річки Тиса на прикордонній ділянці.

На Черкащині у поле зору правоохоронців потрапив мешканець Звенигородського району. Він організовував оформлення підроблених медичних довідок, що підтверджували інвалідність дітей військовозобов’язаних. Такі документи давали підстави для виїзду за межі України. Для реалізації схеми чоловік використовував особисті контакти серед медичних працівників. Водночас у Прилуках, що на Чернігівщині, затримано чотирьох осіб, які через месенджери передавали інформацію про розташування мобільних блокпостів ТЦК та позиції Сил оборони.

СБУ провела спецоперацію у кількох регіонах

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через кордон, перешкоджання роботі Збройних сил у воєнний час та зловживання впливом. Усіх фігурантів взято під варту. У разі доведення провини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано сімох організаторів незаконних схем

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався дати хабар прикордоннику. За даними слідства, йдеться про спробу незаконного перетину кордону в напрямку Молдови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилянти мобілізація СБУ підробка ТЦК виїзд за кордон хабар
Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль
07 серпня 2025, 12:52
На Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів
07 серпня 2025, 11:45
Наводив авіабомби на Слов’янськ: на Донеччині затримали російського агента
07 серпня 2025, 10:19
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки
07 серпня 2025, 15:41
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу
07 серпня 2025, 15:24
Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним
07 серпня 2025, 15:16
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
07 серпня 2025, 14:59
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
Обережно: фейкові судові повістки з вірусами надходять українцям на пошту
07 серпня 2025, 14:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »