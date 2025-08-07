фото: ілюстративне

З 1 вересня 2025 року всі співробітникиТЦК та СП будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток

Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Усі дії мають фіксуватися на відео, а у випадку порушення цього порядку передбачена дисциплінарна відповідальність.

У відомстві зазначають, що запровадження відеофіксації є частиною загальної стратегії підвищення прозорості та законності роботи груп оповіщення. Такі заходи спрямовані на те, щоб захистити як представників ТЦК, так і громадян, з якими вони взаємодіють під час виконання службових обов’язків.

На сьогодні забезпеченість працівників необхідними технічними засобами фіксації становить приблизно 85%. У Міноборони уточнили, що процес доукомплектування технікою триває, наразі ведуться закупівлі додаткових бодікамер.

Раніше повідомлялося, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: представники ТЦК не мають права застосовувати силу. Омбудсмен також запевнив, що всі сигнали про можливі порушення під час мобілізації ретельно перевіряються.