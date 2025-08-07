12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 12:52

Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль

07 серпня 2025, 12:52
фото: ілюстративне
З 1 вересня 2025 року всі співробітникиТЦК та СП будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток

Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Усі дії мають фіксуватися на відео, а у випадку порушення цього порядку передбачена дисциплінарна відповідальність.

У відомстві зазначають, що запровадження відеофіксації є частиною загальної стратегії підвищення прозорості та законності роботи груп оповіщення. Такі заходи спрямовані на те, щоб захистити як представників ТЦК, так і громадян, з якими вони взаємодіють під час виконання службових обов’язків.

На сьогодні забезпеченість працівників необхідними технічними засобами фіксації становить приблизно 85%. У Міноборони уточнили, що процес доукомплектування технікою триває, наразі ведуться закупівлі додаткових бодікамер.

Раніше повідомлялося, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: представники ТЦК не мають права застосовувати силу. Омбудсмен також запевнив, що всі сигнали про можливі порушення під час мобілізації ретельно перевіряються.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
