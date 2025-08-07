12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 11:29

Через негоду без світла – 186 населених пунктів у 9 областях

07 серпня 2025, 11:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через несприятливі погодні умови в Україні повністю або частково знеструмлені 186 населених пунктів у дев'яти областях

Про це повідомило Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Очікується, що заживлення завершиться до кінця доби.

У компанії додали, що загальне споживання електроенергії знизилося на 6,4% у порівнянні з попереднім днем. Це пов'язано зі зниженням температури повітря.

Через навантаження на систему рекомендується перенести використання потужних приладів на денний час — з 10:00 до 15:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

Нагадаємо, стихія, що накрила Київ 6 серпня, призвела до серйозних наслідків у різних районах міста. Деякі вулиці перетворилися на річки, а в громадському транспорті пасажири опинилися по пояс у воді.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
