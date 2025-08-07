Через негоду без світла – 186 населених пунктів у 9 областях

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через несприятливі погодні умови в Україні повністю або частково знеструмлені 186 населених пунктів у дев'яти областях

Про це повідомило Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Очікується, що заживлення завершиться до кінця доби.

У компанії додали, що загальне споживання електроенергії знизилося на 6,4% у порівнянні з попереднім днем. Це пов'язано зі зниженням температури повітря.

Через навантаження на систему рекомендується перенести використання потужних приладів на денний час — з 10:00 до 15:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

Нагадаємо, стихія, що накрила Київ 6 серпня, призвела до серйозних наслідків у різних районах міста. Деякі вулиці перетворилися на річки, а в громадському транспорті пасажири опинилися по пояс у воді.