Фото: Telegram/Реальный Киев

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В течение нескольких часов Киев охватили ливень, град и шквальный ветер. Некоторые улицы превратились в реки, а в общественном транспорте пассажиры оказались по пояс в воде. Из-за сильных порывов ветра в городе фиксируют многочисленные случаи падения деревьев, что представляет опасность для пешеходов и автомобилей.

В нескольких районах зафиксированы разрушения - в частности, на Харьковском шоссе от многоэтажки оторвался фрагмент фасада. В ТРЦ River Mall вода затопила один из супермаркетов, о чем сообщают очевидцы. Ситуация осложняется тем, что ливень сопровождается пыльной бурей, которая значительно ограничивает видимость на дорогах и затрудняет движение транспорта.

Городские службы призывают жителей без крайней необходимости не выходить на улицу, особенно в местах вблизи деревьев, зданий с поврежденными конструкциями и подтопленных участков. Водителям советуют не оставлять автомобили возле деревьев или под старыми конструкциями, поскольку уже зафиксированы случаи падения веток и даже стволов.

Ранее сообщалось, что на 6 августа в Украине синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности (желтый).