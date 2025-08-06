В Днепре заметили мини-смерч – вихрь пронесся по жилому району
Очевидцы сняли на видео воздушный вихрь, возникший среди улиц с оживленным движением транспорта и людей
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В жилом районе Днепра местные жители зафиксировали мини-смерч, пронесшийся по улицам среди торговых помещений и припаркованных автомобилей. Необычное атмосферное явление удалось снять на видео, которое быстро разошлось соцсетями.
На кадрах видно, как мощный вихрь из пыли и мелкого мусора поднимается в воздух и перемещается вдоль торговых лотков. Рядом люди и автомобили продолжают двигаться, несмотря на стихийное явление. Информации о пострадавших или повреждениях пока не поступало.
По словам метеорологов, такие локальные смерчи встречаются в Украине преимущественно в теплое время года, когда наблюдаются резкие перепады температуры воздуха. Они обычно имеют небольшую силу, но могут быть опасны при попадании в зону их воздействия.
Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень. Очевидцы говорят, что мини-смерч появился внезапно и исчез так же быстро.
Ранее сообщалось, что Киев накрыл мощный ливень с градом и шквальным ветром. В результате непогоды подтопило улицы и обрушился фасад одного из домов.