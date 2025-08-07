Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для щеплення немовлят від туберкульозу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна отримала 300 тисяч доз вакцини БЦЖ у межах співпраці з Глобальним альянсом із вакцин та імунізації (Gavi). Вакцина призначена для профілактичного щеплення новонароджених дітей від туберкульозу

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вся партія вже розподілена між регіонами відповідно до потреб і зараз доставляється до медичних закладів.

Щеплення є безоплатним у державних медзакладах, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.

Фахівці наголошують, туберкульоз у немовлят може мати важкий перебіг — з ураженням печінки, нирок, кісток, а також високим ризиком розвитку туберкульозного менінгіту.

Збудник передається повітряно-крапельним шляхом — під час чхання, кашлю, розмови з інфікованою людиною.

Коли вакцинують новонароджених

Наразі БЦЖ вводять на 3–5 день після народження.

З 1 січня 2026 року, згідно з оновленим Календарем щеплень, вакцинацію проводитимуть вже на першу добу життя (через 24 години).

Якщо дитину не вакцинували в пологовому — щеплення можна зробити пізніше, після консультації з лікарем.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 70 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка забезпечує захист одразу від п'яти інфекцій. Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах.