09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07:43  07 серпня
У Києві з озера витягли тіло людини
07 серпня 2025, 08:24

Україна отримала 300 тисяч доз вакцини для щеплення немовлят від туберкульозу

07 серпня 2025, 08:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна отримала 300 тисяч доз вакцини БЦЖ у межах співпраці з Глобальним альянсом із вакцин та імунізації (Gavi). Вакцина призначена для профілактичного щеплення новонароджених дітей від туберкульозу

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вся партія вже розподілена між регіонами відповідно до потреб і зараз доставляється до медичних закладів.

Щеплення є безоплатним у державних медзакладах, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.

Фахівці наголошують, туберкульоз у немовлят може мати важкий перебіг — з ураженням печінки, нирок, кісток, а також високим ризиком розвитку туберкульозного менінгіту.

Збудник передається повітряно-крапельним шляхом — під час чхання, кашлю, розмови з інфікованою людиною.

Коли вакцинують новонароджених

Наразі БЦЖ вводять на 3–5 день після народження.

З 1 січня 2026 року, згідно з оновленим Календарем щеплень, вакцинацію проводитимуть вже на першу добу життя (через 24 години).

Якщо дитину не вакцинували в пологовому — щеплення можна зробити пізніше, після консультації з лікарем.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 70 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка забезпечує захист одразу від п'яти інфекцій. Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
