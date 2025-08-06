фото: иллюстративное

В Кропивницком роддоме длительное время находится младенец, от которого отказалась мать

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

В роддоме Кропивницкого уже второй месяц находится младенец, которого оставила мать. По информации руководителя учреждения Людмилы Романов, женщина отказалась от ребенка на следующий день после родов. Данных об отце нет.

Закон дает родителям два месяца на то, чтобы вернуться за ребёнком. Если этого не произойдет, малыш будет оставаться на попечении больницы или соответствующих служб.

Этот случай не единичен: с начала года в медицинских учреждениях Кропивницкого оставили шесть детей, оставшихся без родительского попечения.

Напомним, в Днепре обнаружили новорожденного мальчика, которого нашли в пакете на улице. Правоохранители приступили к расследованию этого события.