Украина получила 70 тысяч доз вакцины для защиты детей от пяти болезней
Украина получила 70 000 доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая обеспечивает защиту сразу от пяти инфекций. Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что препарат распределят по регионам и будут использовать для бесплатной прививки детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Вакцина позволяет защитить ребенка от:
- Дифтерии — поражает нервную систему, может вызвать паралич и остановку дыхания;
- Столбняк - вызывает сильные судороги, может привести к смерти;
- Кашлюка – опасен для младенцев, сопровождается тяжелым спазматическим кашлем;
- Гепатита B - может привести к циррозу или раку печени;
- Гемофильная инфекция типа b — вызывает менингит, пневмонию, отит и другие осложнения.
Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях, имеющих контракт с НСЗУ.
Специалисты советуют родителям обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы проверить статус прививок и наверстать пропущенные дозы.
Напомним, в мае Украина получила более 115 000 доз вакцины против гепатита B.