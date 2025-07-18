Украина получила 70 тысяч доз вакцины для защиты детей от пяти болезней

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Украина получила 70 000 доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая обеспечивает защиту сразу от пяти инфекций. Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что препарат распределят по регионам и будут использовать для бесплатной прививки детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Вакцина позволяет защитить ребенка от:

Дифтерии — поражает нервную систему, может вызвать паралич и остановку дыхания;

Столбняк - вызывает сильные судороги, может привести к смерти;

Кашлюка – опасен для младенцев, сопровождается тяжелым спазматическим кашлем;

Гепатита B - может привести к циррозу или раку печени;

Гемофильная инфекция типа b — вызывает менингит, пневмонию, отит и другие осложнения.

Прививку можно сделать бесплатно в государственных или частных медучреждениях, имеющих контракт с НСЗУ.

Специалисты советуют родителям обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы проверить статус прививок и наверстать пропущенные дозы.

Напомним, в мае Украина получила более 115 000 доз вакцины против гепатита B.