Ирина Верещук: Мы до сих пор не осознали, что война надолго

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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала украинцев не жить иллюзиями по поводу быстрого завершения войны и готовиться к длительному противостоянию

Об этом она написала в своем обращении, передает RegioNews.

По ее словам, многие в Украине до сих пор не осознали, что война с Россией — затяжная, и продолжает мыслить в категориях "невойны", надеясь на скорый конец или неожиданную развязку.

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и завершит ее, или случится что-нибудь такое, из-за чего война просто возьмет и завершится", — отметила Верещук.

Она подчеркнула, что такое отрицание реальности опасно, ведь "демобилизует общество и государство" и уменьшает шансы Украины победить в затяжном конфликте.

По ее мнению, именно готовность к продолжительной борьбе, способность мобилизовывать ресурсы страны на войну и выдерживать напряжение – это то, что может приблизить победу.

"Если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну - она завершится быстрее и выгоднее для нас", - подытожила Верещук.

Она также призвала фокусироваться на реальной войне, а не на гипотетическом "после" - только так Украина сможет выстоять в соревновании на выносливость.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война требует не только мужества, но и осознания сложных моральных выборов, стоящих перед каждым защитником.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.