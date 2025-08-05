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05 августа 2025, 22:11

Стало известно, сколько военных потеряла РФ в июле

05 августа 2025, 22:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Июль был очень напряженный месяц. На востоке русский агрессор пытался наступать практически по всей линии боевого столкновения.

Как передает RegioNews, об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

"Наши войска мужественно отражали атаки врага, использующего тактику тысячи порезов, применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы", - сообщил он.

По словам Сырского, самая сложная ситуация – на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.

"Общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысяч человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Также Сырский отметил, что, несмотря на потери, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно.

Напомним, Сырский объяснил, почему Украина должна продолжать мобилизацию. У нас нет другого выбора, поскольку российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

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