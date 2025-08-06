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06 серпня 2025, 12:22

Ірина Верещук: Ми досі не усвідомили, що війна надовго

06 серпня 2025, 12:22
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Фото: з відкритих джерел
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала українців не жити ілюзіями щодо швидкого завершення війни та готуватися до тривалого протистояння

Про це вона написала у своєму зверненні, передає RegioNews.

За її словами, багато хто в Україні досі не усвідомив, що війна з Росією — затяжна, і продовжує мислити у категоріях "невійни", сподіваючись на швидкий кінець або несподівану розв’язку.

"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та завершить її, або трапиться щось таке, через що війна просто візьме й завершиться", — зазначила Верещук.

Вона наголосила, що таке заперечення реальності небезпечне, адже "демобілізує суспільство і державу" та зменшує шанси України перемогти в затяжному конфлікті.

На її думку, саме готовність до тривалої боротьби, здатність мобілізовувати ресурси країни на війну й витримувати напругу — це те, що може наблизити перемогу.

"Якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну — вона завершиться швидше та вигідніше для нас", — підсумувала Верещук.

Вона також закликала фокусуватися на реальній війні, а не на гіпотетичному "після" — тільки так Україна зможе вистояти у змаганні на витривалість.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна вимагає не лише мужності, а й усвідомлення складних моральних виборів, що стоять перед кожним захисником.

За словами Президента України Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинули майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.

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