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15 апреля 2025, 11:50

"Умереть за Украину – этого мало": Залужный обратился к украинцам

15 апреля 2025, 11:50
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фото: t.me/Zaluzhnui
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Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный выступил с важным заявлением на открытии Украинской школы управления

Как сообщает RegioNews, во время выступления Валерий Залужный рассказал о двух важнейших решениях, которые должны принять украинцы.

"Война это выбор выбрать два важных решения. Первое решение – не испугаться. Не испугаться умереть. А значит – быть готовым к самопожертвованию. ... Но умереть за Украину, свой народ – этого мало. Нужно принять второе решение, тоже очень сложное. ... ты должен быть готов убить. ... за Украину, за ее землю, за ее землю, за народ, за ее землю, за народ, за ее землю, за народ.

Посол подчеркнул, что борьба требует не только мужества, но и осознания сложных моральных выборов, стоящих перед каждым защитником.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в В 2025 году русская армия потеряла более 140 тысяч солдат.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, из-за развязанной Россией войны в Украине погибли почти 13 тысяч мирных жителей и до 100 тысяч украинских военных.

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