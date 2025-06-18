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18 июня 2025, 02:55

В Украине снова дорожает капуста: какая цена теперь

18 июня 2025, 02:55
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Иллюстративное фото
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В Украине продолжает расти стоимость популярного овоща из борщового набора. Эксперты объяснили, что ждать от цен дальше

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

На июнь капусту в Украине продают по 10-20 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, то овощ подорожал на 29% Фермеры объяснили это уменьшением предложения на фоне переходного периода между уборкой ранних и среднеспелых сортов. При этом спрос на капусту остается высоким.

"Фермеры признают, что капусты на рынке стало меньше именно из-за межсезонья. Один период сбора завершился, а следующий еще не начался. В то же время спрос остается активным. Это еще больше разогревает ценовую ситуацию", – говорят специалисты.

По рыночным данным, в июне этого года капуста стоит в 2,9 раза дороже прошлогоднего. Это рекордная разница в последние годы. В то же время, эксперты отмечают, что скоро стоимость может упасть, поскольку среднеспелые сорта начнут массово поступать в продажу.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании рыбы в Украине. Стоимость свежемороженой скумбрии выросла до 224,05 гривны за килограмм. Для сравнения, в мае это было 197,18 грн. При этом сельдь за месяц выросла в цене со 199,12 гривны до 212,70 гривны за килограмм.

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