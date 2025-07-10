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10 июля 2025, 20:57

В оккупированном Бердянске россияне разработали целый план по украденному урожаю

10 июля 2025, 20:57
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Фото из открытых источников
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В оккупированном порту в Запорожской области россияне планируют нарастить оборот товаров. Речь идет о украденном украинском урожае

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россияне разработали план увеличить грузооборот до 1,2 миллиона тонн в год во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Речь идет о торговом порту.

В Бердянской военной администрации рассказали, что только за прошлый год россияне незаконно вывезли более 300 тонн украинского зерна. Теперь они готовятся к наращиванию хищения ресурсов.

Таким образом, россияне не только организуют вывоз уже собранной продукции, но готовятся к эксплуатации будущих урожаев с украинских территорий.

Напомним, в прошлом году в Центре национального сопротивления рассказывали, как россияне украли более 300 тонн подсолнечника на оккупированных территориях для продажи в Африку. Отмечалось, что оккупационные администрации ставят фермеров в жесткие рамки, в частности, обязывают сбыть свой урожай определенной "компании" по фиксированной цене.

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