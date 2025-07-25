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Недавно ресторатор Михаил Кацурин отравился в своем заведении, как и другие гости. Сейчас его уже выписали из больницы

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

После того, как Госпродпотребслужба нашла немало нарушений в ресторане "Китайский привет", Михаил Кацурин прокомментировал ситуацию самостоятельно. Сейчас его выписали из больницы после того, как он, как и другие гости заведения, отравился.

По словам Михаила, часть его команды действительно не имела медицинских книг, хотя у них здоровые. Кроме того, у сушефа документы были в норме, но он все равно отравился, потому что пробовал десерт перед подачей.

Кацурин добавил, что пока неизвестно, как именно в чизкейке появилась сальмонелла. По его словам, кондитеры здоровые, а яйца, которые проверяла лаборатория, тоже стерильные.

Ресторатор добавил, что в больнице ему рассказали, что такие вспышки отравлений случаются нередко. Кацурин также пообещал исправить все недостатки, которые указала Госпродпотребслужба.

Напомним, ранее Михаил Кацурин отравился в собственном заведении во Львове. Также пострадали и другие посетители. Ресторатор сообщил, что самостоятельно вызвал санстанцию, а потерпевшим оплатят лечение.