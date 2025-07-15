Массовое отравление детей, ехавших из Закарпатья в Винницу: медики назвали причину

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У детей, которые возвращались из Закарпатья в Винницу и 9 июля были госпитализированы в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы, подтвердили диагноз сальмонеллез. В четырех из них во время лабораторных анализов обнаружили сальмонеллу

Об этом пишет ZAHID.NET, передает RegioNews.

По словам заведующего инфекционным отделением Андрея Бабьяка, детям установили диагноз и 13 июля перевели в медицинское учреждение в Виннице для дальнейшего лечения.

По предварительной информации, дети не питались в общепите перед болезнью, употребляли разнообразную домашнюю пищу и пили воду из горного источника.

Именно воду подозревают как возможный источник заражения, однако окончательные выводы сделают медики Закарпатья.

Как известно, в момент госпитализации один ребенок находился в тяжелом состоянии, остальной — в состоянии средней тяжести. У детей наблюдались симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и повышенная температура.

Напомним, всего в автобусе во время поездки ехали 42 ребенка и 2 взрослых. После осмотра врачей 32 ребенка уехали в Винницу, 10 остались в Стрыйской больнице.