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Михайло Кацурін, який нещодавно сам отруївся у власному ресторані, знову відкрив заклад. Однак тепер там буде все інакше

Про це розповів сам ресторатор на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

За словами Михайла Кацуріна, вже 5 серпня ресторан "Китайський привіт" відкриє свої двері знову. При цьому команда змінила багато чого, щоб підвищити рівень безпеки гостей. Зокрема, встановили систему харчової безпеки ISO22000, яка усуває всі харчові ризики на кухні під час приготування страв.

Крім того, тепер у закладі не будуть використовувати сирі яйця. Їх повністю замінили на вже пастеризовані яєчні суміші.

Ресторатор також додав гумору у відео-екскурсію рестораном, і показав, що священник посвятив ресторан.

Нагадаємо, раніше Михайло Кацурін отруївся у власному закладі у Львові. Також постраждали й інші гості. Ресторатор повідомив, що самостійно викликав санстанцію, а потерпілим оплатять лікування.

Після того, як Держпродспоживслужба знайшла чимало порушень у ресторані "Китайській привіт", Михайло Кацурін пообіцяв виправити всі недоліки