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02 серпня 2025, 18:49

Колишнього голову Луганської ОВА викрили в масштабній корупції

02 серпня 2025, 18:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай

Як передає RegioNews, про це повідомляє Українська правда на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Так, під час здійснення досудового розслідування по одному із кримінальних правопорушень встановлено, що 2 серпня 2025 року Кузнєцов, діючи в змові з керівником Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрієм Юрченком, посадовцем Нацгвардії та керівником Мукачівської районної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, в сумі 1 500 000 гривень.

Цю суму було отримано за підписання державного контракту між військовою частиною 3082 та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮВІТЕК" на закупівлю систем радіоелектронної боротьби "Яструби Перемоги" 6Д, на загальну суму 5 000 000 гривень.

Як повідомлялось, на хабарі впіймали одного з народних депутатів "Слуги народу". Йдеться про Олексія Кузнєцова.

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