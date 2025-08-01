Розкіш на мільйони: стиль життя топ-митника, що живе на 90 тисяч гривень

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Про це йдеться в розслідувані програми "Схеми", передає RegioNews.

У лютому 2022 року Анатолій Комар очолив Енергетичну митницю — структурний підрозділ Державної митної служби, котрий оформляє всі підакцизні енергоносії, зокрема пальне, газ і електроенергію. Його завдання — запобігати контрабанді та не допустити на український ринок заборонене російське паливо після 2022 року.

Однак журналісти повідомили, що Комар пов'язаний із компанією, яку правоохоронці підозрюють у завезенні компонентів до палива російського походження і ухиленні від сплати акцизу. Йдеться про багатомільйонні збитки бюджету та такі ризики дій, які порушують довіру до посадовця.

Розслідування також виявило непересічний спосіб життя чиновника та його родини: автомобіль Mercedes-Benz S‑класу, квартира в елітному ЖК у Києві та маєток під Києвом площею понад 450 м² і вартістю близько 70 млн грн, оформлений на тестя — пенсіонера Сергія Гладкова.

Джерела з відкритих баз даних показали: за свою трудову кар'єру тесть і теща Комара заробили лише приблизно 24 млн грн. У той час як лише початкові етапи будівництва маєтку обійшлися понад 48 млн грн, а внутрішні оздоби та меблі — ще близько 70 млн грн.

Журналісти звернулися до Анатолія Комара з проханням пояснити походження цих коштів. Він відповів ухильно, заявивши, що "тесть — ФОП, доходів достатньо", але не навів жодних підтверджень. Також відмовився надавати контакти тестя та тещі. Його сім'я уникає коментарів журналістам та не дає відповідей на запитання про походження фінансів.

До речі, дочка Комара здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього – в приватній школі на Кіпрі, про що немає згадок у декларації чиновника.

Як відомо, очільник енергетичної митниці Анатолій Комар – родом із Полтавщини. Йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, адже близько двох десятиліть пропрацював у Службі безпеки України. Судячи з публічних виступів, займався там захистом критичної інфраструктури.

Перед приходом на митницю встиг декілька років попрацювати радником у приватному секторі. Зараз зарплата Комара на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць – це близько двох тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ексвіцепрем'єра України Олексія Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині. Йдеться про майже 8 гектарів на березі річки Козинки.

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