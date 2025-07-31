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31 июля 2025, 12:19

В Киевской области раскрыли схему хищения при закупке дронов для ВСУ на 2 млн грн

31 июля 2025, 12:19
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Фото: БЭБ
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Правоохранители раскрыли схему присвоения государственных средств, предусмотренных на закупку беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором махинации стал начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области. К реализации схемы он привлек знакомого предпринимателя, который через подконтрольные фирмы обеспечил участие в тендере для создания видимости конкуренции. На самом деле победитель закупки был определен заранее.

Разоблачена сделка с бюджетными средствами на нужды армии

В результате манипуляций с процедурой публичных закупок дроны и комплектующие к ним приобретались по завышенным ценам. По заключению экспертов, общая сумма завышения составила почти два миллиона гривен. Таким образом, государству был нанесен значительный финансовый ущерб при обеспечении армии необходимой техникой.

Следователи изъяли доказательства во время обысков

В ходе досудебного расследования детективы Бюро экономической безопасности провели обыски у фигурантов производства - по месту их жительства, в служебных кабинетах и помещениях, где хранилась документация. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность к злоупотреблениям. Кроме того, проведен комплекс негласных следственных действий.

Фигуранты действовали через подставные компании

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - речь идет о присвоении или растрате имущества, совершенной путем злоупотребления служебным положением.

Ранее сообщалось, 13 млн грн убытков: в Киевской области разоблачили схему хищения средств. По данным следствия, к противоправной деятельности причастны руководители одного из частных коммунальных предприятий и чиновник городского совета.

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