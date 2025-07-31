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31 июля 2025, 09:15

В Киеве из-за комбинированной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: как курсируют поезда

31 июля 2025, 09:15
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фото: Укрзализныця
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Ночью 31 июля Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Киева. Движение на поврежденном участке временно осуществляется тепловозами

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов столицы. К счастью, работники и пассажиры не пострадали.

"Поезда дальнего сообщения движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский", — говорится в сообщении.

Восстановление полноценного движения по поврежденному участку ожидается около 9:00.

Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.

В результате вражеской атаки разрушена квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.

Также сообщалось, что ночные обстрелы парализовали движение транспорта в Киеве. Кроме того, внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

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РФ война Киев железная дорога обстрелы инфраструктура атака ракетный удар повреждения
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