В Киеве из-за комбинированной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: как курсируют поезда

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов столицы. К счастью, работники и пассажиры не пострадали.

"Поезда дальнего сообщения движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский", — говорится в сообщении.

Восстановление полноценного движения по поврежденному участку ожидается около 9:00.

Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.

В результате вражеской атаки разрушена квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.