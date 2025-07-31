В Киеве из-за комбинированной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: как курсируют поезда
Ночью 31 июля Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Киева. Движение на поврежденном участке временно осуществляется тепловозами
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов столицы. К счастью, работники и пассажиры не пострадали.
"Поезда дальнего сообщения движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский", — говорится в сообщении.
Восстановление полноценного движения по поврежденному участку ожидается около 9:00.
Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.
В результате вражеской атаки разрушена квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.
Также сообщалось, что ночные обстрелы парализовали движение транспорта в Киеве. Кроме того, внесены изменения в маршруты общественного транспорта.