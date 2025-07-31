В Киеве ракета уничтожила подъезд многоэтажки: под завалами люди

фото: ГСЧС Киева

Сегодня ночью, 31 июля, Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По официальной информации по состоянию на 7:00, погибли два человека, более 20 - ранены. Среди травмированных — трое ехавших по вызову полицейских. Двух человек удалось спасти из-под завалов.

Один из вражеских ударов попал в жилую многоэтажку в Святошинском районе. В результате взрыва разрушен целый подъезд.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Вовлечены подразделения ГСЧС, полиция, инженерная техника и верхолазы.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких жилых домах. Вспыхнули автомобили, огонь также охватил несколько объектов нежилой застройки.

В Голосеевском районе повреждены здания, в том числе учебные заведения — школу и детский сад.

Ударной волной выбило окна в детском отделении одного из медицинских учреждений в Шевченковском районе.

Напомним, в ночь на среду, 30 июля, Украина также оказалась под массированной воздушной атакой. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты. В Харькове в результате обстрелов были ранены три человека.