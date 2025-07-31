Воины ССО показали уникальные кадры, как уничтожили 7 россиян и захватили позиции оккупантов
Во время боевой работы бойцы ССО ликвидировали семерых россиян и захватили позиции оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении
Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.
Операторы 73-го морского центра специальных операций во взаимодействии с собратьями из 144-го центра ССО вплотную подошли к позиции, которую занимал враг. Россиянам несколько раз предложили сдаться в плен и сохранить жизнь. Однако оккупанты отказались.
Украинские бойцы совершили налет на позиции и уничтожили врага.
"На успешность этой операции повлияло тщательное планирование, а также четкое взаимодействие и слаженная работа всех участвовавших в ней воинов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины 6-го полка ССО "Рейнджер" уничтожили группу оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении.