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Из-за атаки россиян разрушена квартира украинской телеведущей
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31 июля 2025, 08:36

Из-за атаки россиян разрушена квартира украинской телеведущей

31 июля 2025, 08:36
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фото: из открытых источников
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В ночь на 31 июля Киев потерпел мощный комбинированный удар российских войск ракетами и дронами. В результате атаки пострадали жилые кварталы, в том числе квартира известной телеведущей и медиаэкспертки Екатерины Соляр.

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме, передает RegioNews.

По ее словам, она этой ночью легла спать в коридоре — подальше от окон, и это, вероятно, спасло ей жизнь.

В своем видеообращении Екатерина эмоционально поделилась пережитым: "В принципе, я жива… Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм", — сказала она, стоя посреди разрушенной комнаты.

В квартире разбиты окна, телевизор сорван со стены, а предметы интерьера разбросаны или повреждены. Часть потолка обрушилась, на полу лежат обломки бетона, гипсокартона и стекла.

Справка: Екатерина Соляр - украинская телеведущая, журналистка и медиаэкспертка. Родилась 8 мая 1987 года в Желтых Водах, что на Днепропетровщине.

Работает на 24 канале, ведет авторские проекты и программы. Активно поддерживает Украину во время войны, проводит благотворительные инициативы. В 2024 году развелась после 12 лет брака.

Напомним, сегодня ночью, 31 июля, Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

Ранее сообщалось о 6 погибших, среди них - ребенок.

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