Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и ликвидировали оккупантов
В ночь на 28 июля воины Департамента активных действий ГУР МО Украины провели успешную боевую операцию в северной части Черного моря — Тендровской косе
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Разведчики высадились на Тендровской косе, после чего ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом. Также спецназовцы уничтожили комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".
"Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны", — говорится в сообщении.
Напомним, во время рейда у побережья Крыма спецназовцы ГУР впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.
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