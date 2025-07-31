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31 июля 2025, 00:35

Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и ликвидировали оккупантов

31 июля 2025, 00:35
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В ночь на 28 июля воины Департамента активных действий ГУР МО Украины провели успешную боевую операцию в северной части Черного моря — Тендровской косе

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Разведчики высадились на Тендровской косе, после чего ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом. Также спецназовцы уничтожили комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

"Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны", — говорится в сообщении.

Напомним, во время рейда у побережья Крыма спецназовцы ГУР впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

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