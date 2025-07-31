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31 июля 2025, 07:52

Комбинированный удар по Киеву: среди погибших — 6-летний ребенок

31 июля 2025, 07:52
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фото: МВД
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В результате ночной комбинированной атаки России на Киев количество погибших возросло до 6 человек. По официальным данным, 4 человека погибли в Святошинском районе, еще 2 — в Соломенском

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, среди жертв – шестилетний мальчик.

По всему городу зафиксированы последствия обстрелов более чем на 27 локациях. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы.

Ранены по меньшей мере 52 человека, около 30 из них — в больницах. Среди пострадавших – 9 детей.

На местах ударов идет спасательная операция. Службы работают в усиленном режиме: разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим, документируют военные преступления.

Напомним, сегодня ночью, 31 июля, Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

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