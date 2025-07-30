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30 июля 2025, 07:15

Российские дроны и ракеты атаковали Украину: где раздавались взрывы

30 июля 2025, 07:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на среду, 30 июля, Украина снова оказалась под массированной воздушной атакой со стороны России. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты. Воздушная тревога продолжалась в ряде областей, в нескольких городах были слышны взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 02:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. По его словам, в Шевченковском районе повреждена автомойка, выбиты стекла в жилых домах и супермаркете. Также горел автомобиль. Предварительно три пострадавших: две женщины и мужчина.

Еще одна воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области. В Павлограде фиксировали движение БПЛА по разным направлениям — жителей призывали оставаться в укрытиях.

На юге ракетная угроза для Николаевской и Херсонской областей. В ночь на 30 июля в Николаеве был слышен по меньшей мере один звук взрыва. Военные предупреждали о возможных ракетных ударах.

Также сообщается о скоростной воздушной цели, направлявшейся на Очаков.

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Напомним, накануне вечером РФ нанесла удар по одному из учебных подразделений украинской армии. Известно о трех погибших и 18 раненых военных.

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