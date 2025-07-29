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29 июля 2025, 18:45

В результате атак на Днепропетровщине ранены 50-летняя женщина и 57-летний мужчина

29 июля 2025, 18:45
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фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Днем на Днепропетровщине зафиксировали массированные обстрелы и атаки дронами, которые повлекли за собой разрушение и ранение среди мирного населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подверглась артиллерийским обстрелам и атакам с применением FPV-дронов. Российские войска попали по Никополю, а также по Покровской, Марганецкой и Мировской территориальным громадам.

В результате обстрелов пострадали два человека - 50-летняя женщина и 57-летний мужчина. Их состояние позволяет проходить лечение амбулаторно без госпитализации.

Повреждения получили жилые дома, среди которых пятиэтажный дом, четыре частных дома и три хозяйственных постройки. Также пострадали автомобили, были повреждены объекты инфраструктуры и магазин. Из-за ударов были затронуты газопровод и линия электропередач, что привело к пожару на некоторых участках.

Кроме того, беспилотники врага нанесли удары по Синельниковскому району – на территории Покровской, Межевской и Маломихайловской громад, где также произошли пожары.

Напомним про удар по Каменскому: в соцсетях показали, как после атаки выглядит роддом.

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