Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку в Донецкой области, есть раненые

Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы

28 июля 2025

Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны

Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...