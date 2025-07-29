Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку в Донецкой области, есть раненые
Во вторник, 29 июля, россияне сбросили на город Константиновка три бомбы «ФАБ-250»
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
В результате атаки ранения получили трое гражданских лиц:
- 74-летний мужчина находится в тяжелом состоянии;
- женщина, 70 лет;
- мужчина, 47 лет.
Также повреждены 8 многоквартирных домов.
Напомним, в Донецкой области экипаж "Белый ангел" попал под удары дронов во время эвакуации раненых. По словам правоохранителей, дроны-камикадзе неоднократно пытались поразить транспортные средства.
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