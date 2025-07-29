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29 июля 2025, 14:11

На Харьковщине во время раздачи гуманитарки россияне убили 5 мирных жителей

29 июля 2025, 14:11
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В селе Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области российские террористы нанесли удар реактивными системами залпового огня (РСЗО) по мирным жителям, собравшимся получить гуманитарную помощь

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.

Также враг обстрелял село Пески-Радьковские, где возникли пожары в здании магазина и частном жилом доме.

Для ликвидации последствий обстрела к работе привлечены подразделения ГСЧС - 13 пожарных, офицер-спасатель общины и 3 единицы техники.

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска атаковали с помощью четырех КАБов Беленьковскую исправительную колонию в Запорожском районе. Погибли 17 осужденных, 42 человека получили ранения, еще 40 — телесные повреждения.

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