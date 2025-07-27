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27 июля 2025, 13:51

28 июля Украину накроют сильные дожди: какие области в зоне риска

27 июля 2025, 13:51
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Фото: иллюстративное
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В понедельник, 28 июля, синоптики прогнозируют в Украине контрастную погоду

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

По прогнозу синоптиков, в западных областях, а также на территории Житомирской и Винницкой областей пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет достигать 14-19°, а днем подниматься до 23-28° тепла.

В северных, центральных, а также в Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Там ожидаются умеренные осадки, а местами, в частности в Киевской и Черкасской областях, возможны ливни с грозами. В некоторых районах не исключаются шквалы скоростью до 15-20 м/с, а также град.

Зато в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать сухая и жаркая погода. Столбики термометров днем поднимутся до 35-38°, а ночью температура достигнет 25°. В северных регионах дневная температура будет колебаться в пределах 27-32°.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в регионах с сильной жарой. В целом по стране прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что Украину накроет жара до 40 градусов.

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