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27 липня 2025, 17:48

Майже 69 тисяч шлюбів за півроку: де в Україні одружуються найчастіше

27 липня 2025, 17:48
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Фото: Міністерство юстиції України
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За перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно зареєстрували майже 69 тисяч нових шлюбів

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає RegioNews.

Найбільша кількість пар, які обмінялися обітницями, припала на столицю - у Києві одружилися понад 14 тисяч пар.

Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також опинилися Дніпропетровська область з 5 795 шлюбами, Львівська - 4 735, Київська - 4 163 та Одеська - 4 099. Попри складні умови та виклики, з якими стикаються українці, вони продовжують створювати нові сім'ї, підтримуючи традиції і будуючи майбутнє.

Кількість зареєстрованих шлюбів в Україні за перші шість місяців 2025 року за регіонами

Ця статистика свідчить, що кохання і бажання об'єднатися у родину залишаються важливими цінностями навіть у найскладніші періоди. Люди прагнуть наповнити життя сенсом, незважаючи на зовнішні обставини.

В інших регіонах також фіксують активність у сфері реєстрації шлюбів: Черкаська - 2 447, Миколаївська - 1 927, Харківська - 3 709, Вінницька - 2 824, Івано-Франківська - 1 974. Загалом це демонструє стабільний інтерес до створення сімей по всій країні.

Нагадаємо, вперше в Україні: суд офіційно визнав одностатеві стосунки.

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