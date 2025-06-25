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25 июня 2025, 10:10

Перед смертью Андрей Портнов встретился в Украине с бизнес-партнером Зеленского, - нардеп

25 июня 2025, 10:10
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коллаж: RegioNews
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Бывший советник беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов перед убийством в Мадриде находился в Киеве. В столице он встречался с несколькими топ-чиновниками, приближенными к власти, в частности с совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем — партнером Владимира Зеленского и соратником олигарха Игоря Коломойского, а также с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым

Соответствующее заявление сделал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает издание "Зеркало недели", передает RegioNews.

По его данным, Портнов находился в Украине несколько дней (от двух до четырех), во время которых успел встретиться с рядом чиновников. Все встречи будто бы проходили не в правительственном квартале, а в Конча-Заспе, где Портнов имел поместье. Парламентарий уточнил, что эти встречи "носили носили частный, а не официальный характер".

"После его смерти этот факт сразу вылез как причинно-следственная связь его убийства. Это не соответствует действительности", - подчеркнул Ярослав Железняк.

Депутат подтвердил встречи Портнова с Тимуром Миндичем, близким к президенту Зеленскому. Железняк отметил, что несколько источников подтвердили визиты Миндича в имение Портнова, возможно, неоднократно. Хотя конкретная тема переговоров неизвестна, озвучиваются предположения о возможном обсуждении бизнеса, юридических вопросах или политических проектов.

Железняк напомнил о связях обоих с Игорем Коломойским, который в настоящее время находится в СИЗО. Миндича, однако, это не помешало им встретиться лично накануне убийства.

Относительно встреч с Татаровым и Сухачевым Железняк отметил, что эти контакты были давними. Нардеп не исключает, что разговоры могли касаться личных или неофициальных тем.

В то же время, парламентарий опроверг информацию о встрече Портнова с самим президентом Зеленским или руководителем ОП Андреем Ермаком.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

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чиновники Офис президента убийство Андрей Портнов Олег Татаров Ярослав Железняк Сухачев Алексей встречи Тимур Миндич
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