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25 июля 2025, 12:18

Изъято наркотиков на 600 млн: будут судить членов международной наркогруппировки

25 июля 2025, 12:18
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранительные органы завершили досудебное расследование в отношении участников международной преступной группировки, организовавшей производство и сбыт наркотических веществ в Украине и за ее пределами

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Речь идет о транснациональной группе, в состав которой входили два гражданина Украины и один гражданин Латвии. Согласно данным следствия, злоумышленники создали разветвленную сеть подпольных лабораторий, где производили метадон, мефедрон и alpha-PVP.

В июле-августе прошлого года полицейские провели масштабную спецоперацию

В июле и августе прошлого года во время масштабной совместной операции украинских и польских правоохранителей удалось ликвидировать девять нарколабораторий. Одну из них - в Польше, где производили метадон, остальную - на территории Украины. Спецоперация также позволила перекрыть канал контрабандной поставки наркотиков в Украину. В ходе следственных действий изъяты наркотические средства, психотропы и химические прекурсоры на сумму более 600 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

В состав наркогруппы входили два гражданина Украины и гражданин Латвии.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Всем фигурантам дела инкриминируется создание преступной организации, незаконное изготовление и сбыт наркотических средств, а также контрабанда. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъято наркотиков, психотропов и прекурсоров более чем на 600 млн грн

Дело рассматривают по украинскому законодательству. Правоохранители продолжают устанавливать возможные связи подозреваемых с другими наркогруппировками в странах Евросоюза.

Напомним, поставляли "товар" во все регионы: в Украине разоблачили масштабную нарколабораторию.

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