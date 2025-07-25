Изъято наркотиков на 600 млн: будут судить членов международной наркогруппировки
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование в отношении участников международной преступной группировки, организовавшей производство и сбыт наркотических веществ в Украине и за ее пределами
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Речь идет о транснациональной группе, в состав которой входили два гражданина Украины и один гражданин Латвии. Согласно данным следствия, злоумышленники создали разветвленную сеть подпольных лабораторий, где производили метадон, мефедрон и alpha-PVP.
В июле и августе прошлого года во время масштабной совместной операции украинских и польских правоохранителей удалось ликвидировать девять нарколабораторий. Одну из них - в Польше, где производили метадон, остальную - на территории Украины. Спецоперация также позволила перекрыть канал контрабандной поставки наркотиков в Украину. В ходе следственных действий изъяты наркотические средства, психотропы и химические прекурсоры на сумму более 600 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Всем фигурантам дела инкриминируется создание преступной организации, незаконное изготовление и сбыт наркотических средств, а также контрабанда. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дело рассматривают по украинскому законодательству. Правоохранители продолжают устанавливать возможные связи подозреваемых с другими наркогруппировками в странах Евросоюза.
Напомним, поставляли "товар" во все регионы: в Украине разоблачили масштабную нарколабораторию.