Более 60 воздушных целей за ночь: как сработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 25 июля россияне атаковали Украину 63-мя средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, в пятницу утром, 25 июля, российская армия нанесла удары по поселку Степногорск на Запорожье. В результате атаки тяжелые ранения получила пенсионерка.