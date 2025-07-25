Более 60 воздушных целей за ночь: как сработала ПВО
В ночь на 25 июля россияне атаковали Украину 63-мя средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Напомним, в пятницу утром, 25 июля, российская армия нанесла удары по поселку Степногорск на Запорожье. В результате атаки тяжелые ранения получила пенсионерка.
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавший, повреждена инфраструктураВсе новости »
25 июля 2025, 10:10На Полтавщине из-за обломков дрона вспыхнул пожар во дворе частного дома
25 июля 2025, 09:15Сумщина под ударом: враг сбросил более 20 авиабомб, есть погибшая и раненая
25 июля 2025, 08:40
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
ГБР расследовало более 4 тысяч коррупционных производств за полгода
25 июля 2025, 10:39На Львовщине разоблачили схему незаконного производства и сбыта табака более чем на 1 млн грн
25 июля 2025, 10:29Оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавший, повреждена инфраструктура
25 июля 2025, 10:10Новый законопроект Зеленского – это рафинированный разводняк целиком в стиле вечернего квартала
25 июля 2025, 10:06Стало известно, сколько людей остаются в зоне боевых действий в Донецкой области
25 июля 2025, 09:57На Киевщине всю ночь искали 5-летнего мальчика — нашли живым
25 июля 2025, 09:42Сын известного украинского журналиста получил тяжелое ранение на фронте
25 июля 2025, 09:30На Полтавщине из-за обломков дрона вспыхнул пожар во дворе частного дома
25 июля 2025, 09:15Россияне накрыли Степногорск из артиллерии: тяжело ранена женщина
25 июля 2025, 08:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »